Трамп неожиданно заявил о рекордной добыче нефти и газа в США

Американский президент Дональд Трамп заявил о новых максимальных показателях нефтегазовой отрасли в стране, отметив, что в октябре 2025 года добыча энергоносителей достигла рекордных значений.
В выступлении в Вашингтоне Трамп подчеркнул, что в середине осени США вышли на новые уровни по производству нефти и газа. По его словам, усиление добычи напрямую скажется на внутренней экономике: ожидается снижение цен на товары и услуги.
Американский лидер также отметил, что тенденция видна и без детального изучения статистики, поскольку стоимость уже демонстрирует устойчивое снижение.
Ранее, 7 ноября, глава Белого дома раскритиковал государства Европы за сохранение закупок российских углеводородов, несмотря на санкционные ограничения.
