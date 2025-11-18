Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп неожиданно заявил о рекордной добыче нефти и газа в США

Американский президент Дональд Трамп заявил о новых максимальных показателях нефтегазовой отрасли в стране, отметив, что в октябре 2025 года добыча энергоносителей достигла рекордных значений.

Американский президент Дональд Трамп заявил о новых максимальных показателях нефтегазовой отрасли в стране, отметив, что в октябре 2025 года добыча энергоносителей достигла рекордных значений.

В выступлении в Вашингтоне Трамп подчеркнул, что в середине осени США вышли на новые уровни по производству нефти и газа. По его словам, усиление добычи напрямую скажется на внутренней экономике: ожидается снижение цен на товары и услуги.

Американский лидер также отметил, что тенденция видна и без детального изучения статистики, поскольку стоимость уже демонстрирует устойчивое снижение.

Ранее, 7 ноября, глава Белого дома раскритиковал государства Европы за сохранение закупок российских углеводородов, несмотря на санкционные ограничения.

Читайте также: Стало известно, как Москва ответила Токио на новые заявления японского премьера.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше