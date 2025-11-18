Бюджет объединенного Казачинско-Пировского округа составил почти 2 млрд рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Финансовые управления Казачинского района и Пировского округа завершили подготовку первого объединённого бюджета для нового муниципального образования.
Объем документа составил почти 2 млрд рублей.
Работа над проектом началась летом и потребовала объединения различных систем финансового управления и согласования муниципальных программ двух территорий. Заместитель главы Казачинского района по финансовым вопросам Светлана Новикова отметила, что подготовка бюджета стала «титаническим трудом всех структурных подразделений».
Свыше 70% средств планируется направить на социальную сферу: образование, культуру, спорт, молодёжную политику и социальную поддержку населения. В бюджете появились новые статьи расходов — программа благоустройства и «Комфортная городская среда».
Сейчас собственные доходы округа составляют около 200 млн рублей. По оценкам администраций, благодаря проведенной работе по увеличению доходной базы в предыдущие годы ожидается прирост доходов не менее чем на 300 млн рублей. Эти средства будут направлены на социально-экономическое развитие округа.
Проект бюджета сейчас рассматривают депутаты и контрольно-счетная палата. Публичные слушания назначены на начало декабря, утверждение документа планируется в середине месяца, чтобы с 1 января 2026 года округ мог начать работу с действующим финансовым планом, сообщает администрация Казачинско-Пировского округа.