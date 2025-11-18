В хлопководстве Узбекистана внедрят наставничество и добровольное страхование урожая

«В частности, предложено внедрить наставничество в хлопководстве, при котором опытные фермеры с урожайностью свыше 60 центнеров будут закреплены за фермерами, чей урожай составляет менее 30 центнеров. Передовые фермеры пройдут переподготовку в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров сферы сельского хозяйства, получат сертификаты. Если малопродуктивные фермеры достигнут урожайности 50 центнеров с гектара, прикрепленным к ним в качестве наставников фермерам будет выплачиваться денежное вознаграждение в размере 5 миллионов сумов», — говорится в сообщении.