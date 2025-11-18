«Газета.Ru» перечислила 10 плюсов Jaecoo J8

Я очень тактильная, поэтому в первый месяц даже не могла «натрогаться»: приятные мягкие материалы везде, где ты к ним прикасаешься. Единственное, к чему я привыкала пару недель, — это к системе кругового обзора и габаритам. Нужно было соотнести масштабы с реальным расстоянием до объектов. Зато теперь вообще не понимаю, как без такой опции можно жить", — рассказала собеседница.