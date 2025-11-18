У ямальского завода НОВАТЭК возникли проблемы с логистикой

По мнению аналитиков, сложившаяся ситуация может свидетельствовать о проблемах с логистическими операциями. С марта 2025 года в Европе введен запрет на перевалку, в связи с чем предполагалось, что компания «Ямал СПГ» начнет проводить перегрузку в российских водах раньше обычного — в октябре или в первых числах ноября. Однако перевалка была задержана, и ее причины остаются неясными, поскольку временный перевалочный комплекс в Кильдине не подпадает под санкции США и Европейского союза.