Пенсии могут увеличиться на 20% в Беларуси в 2026 году. Это следует из проекта бюджета фонда социальной защиты населения, который опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно проекту бюджета ФСЗН, сумма на выплату большинства видов пенсий запланирована более 31 миллиарда рублей. К примеру, на 2025 год было заложено около 25,9 миллиарда. Ожидается, что бюджет фонда окажется профицитным — расходы будут меньше доходов.
Ранее Минтруда сказало про увеличение среднего размера пенсии в Беларуси на 14,5%.
Тем временем ЖКХ заявило про обращения белорусов из-за новых правил оплаты коммуналки тунеядцами: «Льготная часть, которая распределялась между проживающими, исключена».
А еще мы узнали, на что повлияет увеличение на 132 рубля минимальной зарплаты в Беларуси в 2026 году: пенсия, отчисления в ФСЗН, больничный, доплаты, матпомощь.