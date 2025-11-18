Пенсии могут увеличиться на 20% в Беларуси в 2026 году

Согласно проекту бюджета ФСЗН, сумма на выплату большинства видов пенсий запланирована более 31 миллиарда рублей. К примеру, на 2025 год было заложено около 25,9 миллиарда. Ожидается, что бюджет фонда окажется профицитным — расходы будут меньше доходов.