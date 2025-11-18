В Приангарье собрали рекордные 35,6 тысячи тонн овощей

«Развитию овощеводства в Иркутской области способствуют меры государственной поддержки. Так, в этом году на стимулирование увеличения производства овощей открытого грунта сельхозтоваропроизводителям направлено 5,4 млн рублей субсидий. Из них почти 4 млн из федерального бюджета, 1,4 млн — из областного», — отметил Губернатор Игорь Кобзев.