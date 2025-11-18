В Приангарье собрали рекордные 35,6 тысячи тонн овощей

Большую часть из общего объема овощей составила капуста — 20,3 тыс. тонн. В среднем урожайность овощных культур выросла на 25%, до 409,8 центнера с гектара, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
Наряду с капустой в этом году в Приангарье также собрали 7 тыс. тонн моркови, почти 4 тыс. тонн свеклы, 4,3 тыс. тонн репчатого лука и 100 тонн прочих овощных культур с общей площади 870 га.
Больше всего капусты убрали в Иркутском районе — 15,3 тыс. тонн. Лидером по сбору моркови и свеклы стал Усольский район — 3,3 тыс. тонн и 1,6 тыс. тонн, соответственно. В целом наибольшая урожайность овощей открытого грунта отмечается в Иркутском, Усольском, Нижнеилимском и Зиминском районах.
«Развитию овощеводства в Иркутской области способствуют меры государственной поддержки. Так, в этом году на стимулирование увеличения производства овощей открытого грунта сельхозтоваропроизводителям направлено 5,4 млн рублей субсидий. Из них почти 4 млн из федерального бюджета, 1,4 млн — из областного», — отметил Губернатор Игорь Кобзев.
«Несмотря на сложные погодные условия в этом году аграрии региона собрали хороший урожай овощей открытого грунта, валовый сбор которых на 1,17 тысячи тонн превышает показатель прошлого года», — отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.
Всего в рамках уборочной кампании 2025 года сельхозтоваропроизводители Приангарья собрали 654,6 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, 165,3 тыс. тонн технических культур, около 75,5 тыс. тонн картофеля.