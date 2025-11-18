В России зафиксировали резкий скачок спроса на автомобили с пробегом: какие марки выбирали чаще всего

Рынок подержанных автомобилей в России продемонстрировал впечатляющий рост в середине осени. Согласно отчету аналитического агентства «Автостат», в октябре россияне приобрели 653 тысячи легковых машин с пробегом. Это на 18% больше, чем в сентябре, и на 7,9% превышает результат октября прошлого года.
Бессменным лидером вторичного рынка остается Lada. За месяц было куплено 149,2 тысячи подержанных автомобилей этой марки. На второй позиции расположилась Toyota, чей показатель составил 66,2 тысячи единиц. За ними следуют корейские бренды Kia (39,6 тыс.) и Hyundai (37,4 тыс.), а также японский Nissan (28,7 тыс.).
Популярная десятка марок также включает Volkswagen, Chevrolet, Honda, Renault и BMW. Примечательно, что все они показали положительную динамику по сравнению с предыдущим месяцем. Рост продаж варьировался от 14% у Lada до рекордных 25,6% у BMW.
Подводя итоги за 10 месяцев 2025 года, аналитики отмечают, что жители России стали владельцами 5,07 миллиона подержанных легковых автомобилей. Этот результат на 1,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, в мае этого года рынок новых транспортных средств сократился на 30% по сравнению с маем 2024 года и достиг 102,5 тысячи машин, что также на 12% меньше результата апреля.