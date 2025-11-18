В России зафиксировали резкий скачок спроса на автомобили с пробегом: какие марки выбирали чаще всего

Рынок подержанных автомобилей в России продемонстрировал впечатляющий рост в середине осени. Согласно отчету аналитического агентства «Автостат», в октябре россияне приобрели 653 тысячи легковых машин с пробегом. Это на 18% больше, чем в сентябре, и на 7,9% превышает результат октября прошлого года.