В Иркутской области изъяли из продажи незарегистрированные семена

В ноябре 2025 года специалисты проверили предпринимателей, торгующих семенами в Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Россельхознадзора, проверка выявила нарушения закона «О семеноводстве».
— У двух индивидуальных предпринимателей обнаружены в продаже семена овощных культур, не включенные в Государственный реестр. Среди изъятых сортов — томаты «Йетина мать», «Могучее вымя», «Тирас», перцы «Дружные ребята», «Желтый бивень» и огурец «Блондинчик», — уточнили в пресс-службе Управления.
Реализация таких семян запрещена законодательством, поскольку они не прошли официальную регистрацию. Обоим предпринимателям вынесены официальные предостережения о недопустимости нарушений.
Всего с начала года Россельхознадзор провел в регионе 97 выездных проверок и более 60 мониторинговых мероприятий, вынеся 136 предупреждений нарушителям.
