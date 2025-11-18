Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области изъяли из продажи незарегистрированные семена

Предпринимателям вынесены официальные предостережения о недопустимости нарушений.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В ноябре 2025 года специалисты проверили предпринимателей, торгующих семенами в Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Россельхознадзора, проверка выявила нарушения закона «О семеноводстве».

— У двух индивидуальных предпринимателей обнаружены в продаже семена овощных культур, не включенные в Государственный реестр. Среди изъятых сортов — томаты «Йетина мать», «Могучее вымя», «Тирас», перцы «Дружные ребята», «Желтый бивень» и огурец «Блондинчик», — уточнили в пресс-службе Управления.

Реализация таких семян запрещена законодательством, поскольку они не прошли официальную регистрацию. Обоим предпринимателям вынесены официальные предостережения о недопустимости нарушений.

Всего с начала года Россельхознадзор провел в регионе 97 выездных проверок и более 60 мониторинговых мероприятий, вынеся 136 предупреждений нарушителям.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшете изъяли партию поддельного товара на 60 тысяч рублей.