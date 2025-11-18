В Иркутской области изъяли из продажи незарегистрированные семена

— У двух индивидуальных предпринимателей обнаружены в продаже семена овощных культур, не включенные в Государственный реестр. Среди изъятых сортов — томаты «Йетина мать», «Могучее вымя», «Тирас», перцы «Дружные ребята», «Желтый бивень» и огурец «Блондинчик», — уточнили в пресс-службе Управления.