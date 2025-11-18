Ричмонд
В России взлетел вторичный рынок автомобилей

В октябре 2025 года рынок легковых автомобилей с пробегом в России вырос на 18% по сравнению с сентябрем, достигнув 653 тысяч машин. Об этом сообщает агентство «Автостат». При этом год к году продажи увеличились на 7,9%.

Самой продаваемой авто на вторичном рынке в РФ является Lada.

Лидером вторичного рынка в октябре является Lada: продажи машин этого бренда выросли на 14% и составили более 149 тысяч авто. В топ-3 также вошли Toyota (66,23 тысячи машин, рост на 18%) и Kia (39,64 тысячи машин, рост на 19,8%). Следующие позиции в топ-10 также демонстрируют рост по отношению к сентябрю, отмечает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Автостат».

При годовом сравнении наилучшую положительную динамику снова демонстрирует BMW, а отрицательная зафиксирована только у Lada (минус 0,4%). Объем продаж BMW составил 21,13 тысячи штук.

Самой популярной моделью среди легковых автомобилей с пробегом в октябре остался седан Lada 2107. В топ-5 также вошли Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus и Lada 4×4. По итогам января — октября продажи подержанных машин выросли на 1,7% год к году и достигли 5,07 миллиона штук.