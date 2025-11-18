На заправках Башкирии вновь подорожал бензин

На АЗС «Башнефти» выросла стоимость нескольких марок бензина и дизельного топлива. Так, за литр топлива марки АИ-92 водителям теперь придется заплатить 59 рублей (рост составил 10 копеек), за ATUM-92 — 60,30 ₽ (+10), за АИ-95 ATUM — 64,15 ₽ (+20), за АИ-95 — 62,90 (+20). Стоимость дизтоплива выросла на 50 копеек — до 72,90 ₽ Цена бензина АИ-100 не изменилась и составляет 83,65 ₽