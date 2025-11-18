Ричмонд
На заправках Башкирии вновь подорожал бензин

Ценники увеличились на 10−50 копеек.

Источник: Башинформ

На АЗС «Башнефти» выросла стоимость нескольких марок бензина и дизельного топлива. Так, за литр топлива марки АИ-92 водителям теперь придется заплатить 59 рублей (рост составил 10 копеек), за ATUM-92 — 60,30 ₽ (+10), за АИ-95 ATUM — 64,15 ₽ (+20), за АИ-95 — 62,90 (+20). Стоимость дизтоплива выросла на 50 копеек — до 72,90 ₽ Цена бензина АИ-100 не изменилась и составляет 83,65 ₽

Если сравнивать цены с другими компаниями, то, например, на АЗС IRBIS литр АИ-92 стоит 59,99 ₽, АИ-92 XTRim — 60,99 ₽, АИ-95 XTRim — 63,99 ₽ и ДТ — 69,99 рубля.

На АЗС UFAOIL литр АИ-92 Евро обойдется в 58,77 ₽, АИ-92 — в 59,27 ₽, АИ-95 Евро — в 63,47 ₽, АИ-95 — в 63,97 ₽ и ДТ Евро — в 70,97 ₽

Ранее «Башинформ» писал о повышении стоимости 9 ноября. Тогда топливо подросло в цене на 20 копеек.