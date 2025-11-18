Ричмонд
Пермский стратегический завод заключил многомиллионную сделку с тайным покупателем

В Пермском крае ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») заключило сделку на поставку крупной партии продукции. Речь о крупной партии карбонатов редкоземельных металлов на сумму более 800 млн рублей. Покупатель товара официально не раскрывается.

Размер сделки составляет более 800 млн рублей.

«Продавец обязуется поставить, а покупатель обязуется принять и оплатить карбонаты редкоземельных металлов влажные. Стороны и выгодоприобретатели — продавец в лице ОАО “Соликамский магниевый завод”, информация о покупателе не раскрывается в соответствии с федеральным законом. Размер существенной сделки составляет 819,7 млн рублей», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским предприятием, выпускающим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем завода стала госкорпорация «Росатом».

Ранее URA.RU рассказывало, что ОАО «СМЗ» заключило контракт на поставку 700 тонн губчатого титана. Покупателем является Чепецкий механический завод (АО «ЧМЗ») из Удмуртии, продукция которого используется в производстве ядерного топлива.

