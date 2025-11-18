Белстат: белорусы тратят в магазинах в среднем 30,3 рубля в день

Белстат сообщил, что белорусы тратят в магазинах в среднем 30,3 рубля в день. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте Национального статистического комитета.
В ведомстве отметили, что однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала 2025 года составил 30,3 рубля. И напомнили, что за аналогичный период 2024 года средний чек был 27 рублей.
Ранее Белстат сказал, доходы кого из белорусов стали на 10,2% больше.
Тем временем МАРТ установил единую максимальную цену на картофель в Беларуси.
Кстати, жилые дома будут построены в Минске недалеко от набережной Свислочи.