В Тюмени потеряла популярность «долгая» долевка

«С начала года больше всего сократилось предложение со сроком сдачи в 2025 г. — на 57,8% и введенное жилье — на 40,8%. Это говорит о том, что потребитель ориентируется на готовое жилье и с более ранним сроком сдачи», — пояснили эксперты.