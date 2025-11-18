Экс-замминистра культуры Пермского края регистрирует товарный знак

Товарный знак планируется использовать в рамках проектов, цель которых — популяризировать Пермский край.
На сайте Znakoved появилась информация о том, что Марина Илюхина, директор АНО «Агентство новых технологий», зарегистрировала товарный знак «Узнай Пермь». Заявка была подана от имени индивидуального предпринимателя.
«Товарный знак планируется использовать в рамках проектов, цель которых — популяризировать Пермский край, разрабатывать новые форматы взаимодействия в туристической и культурной сферах с местными жителями и туристами. А также для того, чтобы участвовать в конкурсах и грантовых программах», — рассказала Илюхина изданию «Коммерсантъ-Прикамье».
Марина Илюхина подчеркнула, что регистрация товарного знака позволяет закрепить уникальное обозначение за единственным правообладателем. С 2018 по 2023 год Марина Илюхина занимала должность заместителя министра культуры Пермского края, а в 2023 году возглавила АНО «Агентство новых технологий». Организация занимается развитием социокультурного пространства на территории бывшего завода Шпагина.