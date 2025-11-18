Экс-замминистра культуры Пермского края регистрирует товарный знак

«Товарный знак планируется использовать в рамках проектов, цель которых — популяризировать Пермский край, разрабатывать новые форматы взаимодействия в туристической и культурной сферах с местными жителями и туристами. А также для того, чтобы участвовать в конкурсах и грантовых программах», — рассказала Илюхина изданию «Коммерсантъ-Прикамье».