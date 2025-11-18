В Челябинске построят офис сети «К&Б», против которого выступали жители

В мае 2023 года компания планировала построить семиэтажный офис. Под рабочие помещения должны были обустроить шесть этажей. Там должны были работать 400 человек с 9 до 18 часов. Также планировалось организовать парковку на 126 машино-мест. Но тогда градостроительная комиссия вернула проект строительства высотного офисного здания в частном секторе на доработку, чему предшествовал скандал на публичных слушаниях.