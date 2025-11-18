Ричмонд
Анапа и Темрюк получат 439 млн рублей на восстановление пляжей

Краевые власти утвердили распределение межбюджетных трансфертов на подготовку проектно-сметной документации для восстановления пляжных территорий Анапы и Темрюкского района, пострадавших в результате ЧС.

Источник: Оперативный штаб Краснодарского края

Постановление губернатора опубликовано на сайте администрации региона.

В 2026 году Анапа получит 103 млн руб., Темрюкскому району предусмотрено 29 млн руб. На следующий год объем финансирования увеличится до 240 млн и 67 млн руб. соответственно. Средства направят на разработку проектов, необходимых для дальнейших восстановительных работ.

Ранее, 18 октября, вице-губернатор Александр Руппель сообщил, что предприятия курортной отрасли Анапы и Темрюкского района продолжат получать господдержку помимо 1,5 млрд руб., выделенных ранее.