Анапа и Темрюк получат 439 млн рублей на восстановление пляжей

В 2026 году Анапа получит 103 млн руб., Темрюкскому району предусмотрено 29 млн руб. На следующий год объем финансирования увеличится до 240 млн и 67 млн руб. соответственно. Средства направят на разработку проектов, необходимых для дальнейших восстановительных работ.