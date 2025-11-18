«Условия сложные и нестандартные»: каким будет бюджет в ЯНАО в 2026 году

Проект бюджета ЯНАО на 2026−2028 годы предусматривает дефицит в размере 50 миллиардов рублей в 2026 году. Ранее дефицит прогнозировался и в 2025 году (42 миллиарда рублей), и в 2020 году (почти 38 миллиардов рублей), но за последние пять лет доходы округа выросли почти в два раза, что позволяет региону справляться с финансовыми трудностями.