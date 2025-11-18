Участники металлургической отрасли перешли к системному использованию ИИ

Еще в 2024 году, согласно исследованию «Яков и Партнеры», 55% участников рынка металлургии планировали увеличить эффект от цифровизации в горизонте 2−3 лет. При этом компании сталкиваются с вызовами: ростом сложности внедряемых решений в связи с переходом на более продвинутые технологии, применением ИИ и повышением охвата процессов в периметре цифровизации.