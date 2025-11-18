Аэропорт Кишинева до конца месяца обеспечен авиационным керосином

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. До конца месяца Международный аэропорт Кишинева будет получать достаточно авиационного керосина, чтобы обеспечить заправку самолетов, контракт на поставку топлива подписан с румынской нефтеперерабатывающей компанией, об этом в понедельник в телеэфире заявил министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету.
Он. однако, не уточнил, о какой именно румынской компании идет речь.
«В пятницу подписали договор с нефтяной компанией из Румынии на первый объём топлива для самолетов, который нужно быстро импортировать, чтобы поддерживать работу. Контракт был подписан между нефтяной компанией и аэропортом. Это не трейдер, это именно нефтеперерабатывающая компания. (…) Первый контракт подписали на достаточный объем до конца месяца и параллельно ведутся переговоры на дополнительный объем», — сказал министр.
Жунгиету уточнил, что объем хранения топлива в аэропорту составляет примерно 5 000 тонн, а в год среднее потребление составляет порядка 90 тыс тонн. Однако в текущем году цифры могут увеличиться, так как пассажиропоток воздушной гавани уже вырос с пяти до шести миллионов пассажиров в год.
В конце минувшей недели молдавский министр уведомил, что власти страны заключили договор с компанией «Лукойл» о передаче под управление аэропорта Кишинева нефтяного терминала, чтобы можно было обеспечить поставку керосина для самолетов в условиях санкций. Договор аренды является безвозмездным.
Протокол приемки-передачи имущества был подписан 13 ноября. Жунгиету подчеркнул, что со стороны «Лукойла» не было никаких препятствий в ходе переговоров, она открыта к диалогу.
Ранее Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании «Лукойл» и «Роснефть», а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября.
«Лукойлу» принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе — в Румынии и Болгарии. Для Болгарии вопрос с отсрочкой санкций является критичным: 80% топлива страны производится на принадлежащем «Лукойлу» НПЗ. Страна может остаться без топлива уже до конца года, если решение не будет найдено. В Румынии принадлежащие компании НПЗ производят до 20% всего топлива, их остановка приведет к росту цен.
Ранее стало известно, что санкции против «Лукойла» могут повлиять на работу аэропорта Кишинева, так как для заправки самолетов используется авиационный керосин, поставляемый этой компанией. Правительство страны дало предприятию десять дней на продажу своих активов в столичном аэропорту имени Евгения Доги. Решение принято для предотвращения возможных сбоев в авиасообщении. Ранее глава парламентской комиссии по экономике Раду Мариан заявил, что если сделка не состоится, государственные учреждения, сотрудничающие с «Лукойлом», будут обязаны расторгнуть контракты.