В Новосибирске за год отремонтировали почти 50 километров дорог

Также 3,5 километра было восстановлено подрядчиками в рамках исполнения гарантийных обязательств.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске с начала 2025 года было отремонтировано 53 участка дорог протяженностью почти 50 километров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Дорожный ремонт в этом году проводился в два этапа. По муниципальной программе в порядок привели 22 объекта, при региональной поддержке — 26 объектов.

— Это в основном крупные транспортные магистрали с шестиполосным движением. Дорожные участки были сделаны своевременно, с хорошим качеством, — отметил мэр Максим Кудрявцев.

Также в этом году отремонтировали 108 участков тротуаров и свыше 150 участков дорог в частном секторе. Кроме того, пять участков улиц протяженностью 3,5 километра подрядчики восстановили в рамках исполнения гарантийных обязательств.