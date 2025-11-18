В Новосибирске за год отремонтировали почти 50 километров дорог

В Новосибирске с начала 2025 года было отремонтировано 53 участка дорог протяженностью почти 50 километров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Дорожный ремонт в этом году проводился в два этапа. По муниципальной программе в порядок привели 22 объекта, при региональной поддержке — 26 объектов.
— Это в основном крупные транспортные магистрали с шестиполосным движением. Дорожные участки были сделаны своевременно, с хорошим качеством, — отметил мэр Максим Кудрявцев.
Также в этом году отремонтировали 108 участков тротуаров и свыше 150 участков дорог в частном секторе. Кроме того, пять участков улиц протяженностью 3,5 километра подрядчики восстановили в рамках исполнения гарантийных обязательств.