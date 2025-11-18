В Пермском крае рухнули продажи сигарет

Снижение наблюдается и в сегменте курительного табака. В Пермском крае спрос сократился на 33%, а средняя цена за 100 граммов выросла на 5% и составила 299 рублей. В целом по России стоимость табака увеличилась на 10% (до 289 рублей), а спрос упал на 19%. Отклонение от общей тенденции демонстрирует Краснодарский край, где, несмотря на снижение цен на 19%, уровень продаж остался неизменным.