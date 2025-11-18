У дочери экс-депутата Госдумы Белоусова изымают землю по иску на 19 млрд рублей

Проблемы у семьи Белоусова начались задолго до национализации «Макфы». В 2017 году силовики пришли к его теще Маргарите Бутаковой по делу бывшего губернатора области Михаила Юревича. После появились вопросы и к самому Белоусову. Следствие считало, что он вместе с родственницей причастен к получению взятки на сумму 3,25 млрд рублей. В 2018 по требованию Генпрокуратуры РФ он был лишен неприкосновенности. В 2020 году дело в отношении Белоусова и Бутаковой поступило в Челябинский облсуд, но его рассмотрение перенесли в столицу.