Почти 200 человек пришли на публичные слушания по бюджету в омском Заксобрании

Сегодня, 18 ноября, в здании Законодательного собрания Омской области прошли публичные слушания по проекту регионального бюджета на 2026 и плановый период 27−28 годов. В мероприятии приняли участие почти 200 человек: члены правительства, министры, депутаты, общественные деятели, представители муниципальной власти.
«Мы на всех этапах стремимся к открытости и прозрачности бюджетного процесса», — подчеркнул глава профильного комитета Заксобрания Вадим Бережной.
Об основных параметрах бюджета собравшимся рассказал министр финансов Вадим Чеченко. По его словам, доходы региональной казны в следующем году составили 176,5 миллиарда рублей, что на 10,1% больше нынешнего уровня. Расходы тоже увеличатся, хоть и в меньшей степени: на 7,3%, до 178,06 миллиарда рублей.
Основными источниками собственных доходов бюджета являются НДФЛ (49 миллиардов), налог на прибыль (27,3 миллиарда) и акцизы на разные категории товаров (26 миллиардов). Кроме того, в этом году регион получит рекордную безвозмездную помощь из федерального бюджета, 52,5 миллиарда рублей. Это на 20% больше, чем в 2025 году.
Ключевой задачей правительства, подчеркнул Чеченко, является обеспечение сбалансированности финансовой системы. Несмотря на сложные внешнеполитические и экономические обстоятельства, регион отказался от увеличения существующих или введения новых налогов на доходы людей и бизнеса. При этом бюджет сохраняет строго социальную направленность.
«Меньше месяца назад проходил совет Сибирского федерального округа, были практически все руководители регионов. Ситуация по формированию бюджета крайне напряжённая. Кемерово, Иркутск резко снижают доходную часть, сокращают социальные обязательства. Красноярск и Новосибирск вводят новые меры по налогам», — рассказал председатель Заксобрания Александр Артёмов. По его словам, Омская область смогла избежать такой ситуации благодаря слаженной работе губернатора и финансового блока правительства на протяжении последнего полугода.
Артёмов призвал представителей власти внимательно следить за реализацией нацпроектов, чтобы региону не пришлось возвращать в федеральный бюджет неизрасходованные деньги. Каждый рубль, не важно, налоговый или из целевых дотаций, достаётся очень тяжело, подчеркнул спикер.
«Работа над бюджетом — это совместный труд правительства, депутатов, общественных деятелей, органов муниципальной власти, направленный на то, чтобы бюджет учитывал интересы всех сторон, и в первую очередь граждан. Эта работа должна продолжаться совместно. Минфину с отраслевыми органами нужно обратить внимание на вопросы, которые были сегодня затронуты, и услышать каждого», — резюмировал Вадим Бережной в финале слушаний.
