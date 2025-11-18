По трассе в Башкирии запустят беспилотные грузовики

На новом участке трассы М-12 «Восток» будут испытывать беспилотные грузовики, следует из постановления правительства. Башкирию, Свердловскую область и Пермский край включили в число регионов, где с 2026 года будут обкатывать экспериментальный режим использования машин без участия людей.
К концу «пилота» (продлённого до 2028 года включительно) все участвующие в проекте автомобили-беспилотники первой категории (водитель на пассажирском месте) должны проехать суммарно не менее 17,6 млн км, второй (водитель страхует софт) — не менее 100 тыс. км.
Продолжение федеральной трассы М-12 было открыто под новый 2025 год.