Ягода созрела

Как объяснил эксперт отрасли и основатель «Студии вина “Галина”» Юрий Малик, особенность донского виноделия — в укрывном виноградарстве. «Затраты на работы, которые в нашем регионе необходимо проводить для сохранения лозы, весьма существенные, увеличивают себестоимость винограда, а значит, и конечного продукта. Укрывные работы на виноградниках в Ростовской области проводятся для защиты от морозов. Правда, к гибели виноградников в нашем климате могут привести ранние осенние и возвратные весенние заморозки, что делает виноградарство на Дону весьма рискованным занятием. Тем не менее именно наш климат позволяет значительно чаще, чем в Крыму и других регионах юга РФ, получать виноград, потенциально пригодный для производства элитных вин. Для этого требуются квалифицированные виноделы, но государство не готовит таких специалистов. Несмотря на то, что только элитные вина, а не дешевые массовые, способны конкурировать с аналогами из соседних регионов России и дальнего зарубежья», — подчеркнул эксперт.