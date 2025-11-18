Ричмонд
Лесную промышленность Хабаровского края хотят переориентировать на внутренний рынок

Соответствующую задачу поставил губернатор края Дмитрий Демешин.

Источник: Соцсети

Сейчас основной объем продукции, а именно 95%, идет на экспорт: пиломатериалы и шпон поставляются в Китай, а топливные гранулы — в Южную Корею.

В частности, глава региона поручил сместить фокус на деревянное домостроение в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Так, на 2026 год заявки на участие в программе КРСТ подали семь муниципальных районов.

«Нам нужно преображать наши населенные пункты. Это задача не только глав муниципальных образований, но и депутатов, которые могли бы вместе с ними определить точки для облагораживания территорий, а весной уже провести общественные мероприятия. Для этого мы сейчас и обсуждаем этот вопрос. Ваш главный KPI сейчас — развитие лесного производства», — подытожил губернатор Хабаровского края.