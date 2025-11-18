Лесную промышленность Хабаровского края хотят переориентировать на внутренний рынок

«Нам нужно преображать наши населенные пункты. Это задача не только глав муниципальных образований, но и депутатов, которые могли бы вместе с ними определить точки для облагораживания территорий, а весной уже провести общественные мероприятия. Для этого мы сейчас и обсуждаем этот вопрос. Ваш главный KPI сейчас — развитие лесного производства», — подытожил губернатор Хабаровского края.