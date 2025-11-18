Для красноярских автобусов на газу закупят топливо на 2 миллиарда рублей

«Изучив документы внимательнее, обнаружил важный момент: в эту же закупку включено строительство специализированной газовой станции. И самое интересное — после завершения работ нигде не указано, что она переходит на баланс города; вероятно, объект остаётся в собственности подрядчика. В таком случае возникает логичный вопрос: почему муниципальная инфраструктура, необходимая для работы общественного транспорта, передаётся в частные руки?», — отметил депутат.