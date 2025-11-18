Для красноярских автобусов на газу закупят топливо на 2 миллиарда рублей

В документах указано, что договор будет действовать 5 лет. За этот срок поставщик должен обеспечить Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие № 5 41 тыс. тонн сжиженного природного газа. Ежедневно на заправке должно быть 20 тонн топлива. Это количество может быть увеличено при необходимости.
В документах закупки указано, что предприятие предоставит поставщику земельный участок для установки заправочной станции, а тот должен провести его подключение и благоустройство, а также установить станцию дегазации. В документах оговаривается, что заправкой смогут пользоваться только городские автобусы. Сторонним потребителям доступ запрещен. Одновременно заправить можно будет 2 автобуса.
Депутат красноярского Горсовета Семен Сендерский считает, что закупка вызывает сомнения. Его смутила цифра по объему газа. Он подсчитал, что при потреблении 20 тонн в сутки, за год получается 7,3 тыс. тонн, а за 5 лет — 36,5 тыс. тонн.
Но самый главный вопрос — почему газовая станция остается в руках у подрядчика.
«Изучив документы внимательнее, обнаружил важный момент: в эту же закупку включено строительство специализированной газовой станции. И самое интересное — после завершения работ нигде не указано, что она переходит на баланс города; вероятно, объект остаётся в собственности подрядчика. В таком случае возникает логичный вопрос: почему муниципальная инфраструктура, необходимая для работы общественного транспорта, передаётся в частные руки?», — отметил депутат.
Семен Сендерский планирует поднять этот вопрос на профильной комиссии в Горсовете.
Напомним, до конца 2025 года по Красноярску будут ездить 150 автобусов на газу, еще 55 штук мэрия заказала на белорусском заводе МАЗ. Их должны поставить в краевую столицу до 1 апреля 2026 года.