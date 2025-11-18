В Калининградской области выросли зарплаты в сфере ЖКХ

Согласно данным Авито Работы, в сентябре-октябре 2025 года работодатели предлагали специалистам отрасли в среднем 50737 рублей в месяц.
По России особенно заметно увеличились зарплаты дворников — на 56%, до 71842 рублей в месяц. Это связано с подготовкой городов к зимнему сезону и повышенным спросом на уборку территорий.
Значительный рост продемонстрировали и другие профессии: кровельщики: +50% (119914 ₽/мес)электрогазосварщики: +35% (88316 ₽/мес).
Повышение зарплат связано с сезонным увеличением объема работ по подготовке инфраструктуры к отопительному сезону и зимнему периоду.