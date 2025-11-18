Ричмонд
В Калининградской области выросли зарплаты в сфере ЖКХ

Средние зарплатные предложения в сфере жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области за год выросли на 19%.

Источник: Янтарный край

Согласно данным Авито Работы, в сентябре-октябре 2025 года работодатели предлагали специалистам отрасли в среднем 50737 рублей в месяц.

По России особенно заметно увеличились зарплаты дворников — на 56%, до 71842 рублей в месяц. Это связано с подготовкой городов к зимнему сезону и повышенным спросом на уборку территорий.

Значительный рост продемонстрировали и другие профессии: кровельщики: +50% (119914 ₽/мес)электрогазосварщики: +35% (88316 ₽/мес).

Повышение зарплат связано с сезонным увеличением объема работ по подготовке инфраструктуры к отопительному сезону и зимнему периоду.