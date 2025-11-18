Стало известно, в каком городе Башкирии самое дешевое молоко

В октябре самым дешевым городом Башкирии по ценам на пастеризованное молоко 2,5−3,2 процента жирности стал Нефтекамск — 82,54 рубля за литр. Наоборот, самым дорогим признана Уфа — в среднем 92,14 рубля за литр, сообщили статистики республики, опираясь на данные выборочного наблюдения.
По данным мониторинга, средняя цена по республике на такое молоко составила в октябре 89,39 рубля за литр.
Так, например, жителям Стерлитамака литр пастеризованного молока обошелся в прошлом месяце за 85,04 рубля за литр, сибайцам — за 86,21 рубля.
Как сообщал Башинформ, по предварительной оценке, производство пищевых продуктов и напитков в Башкирии по итогам 2025 года может превысить рекордные 230 млрд рублей.