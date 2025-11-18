Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, в каком городе Башкирии самое дешевое молоко

Назван самый дешевый город Башкирии по ценам на молоко.

Источник: Башинформ

В октябре самым дешевым городом Башкирии по ценам на пастеризованное молоко 2,5−3,2 процента жирности стал Нефтекамск — 82,54 рубля за литр. Наоборот, самым дорогим признана Уфа — в среднем 92,14 рубля за литр, сообщили статистики республики, опираясь на данные выборочного наблюдения.

По данным мониторинга, средняя цена по республике на такое молоко составила в октябре 89,39 рубля за литр.

Так, например, жителям Стерлитамака литр пастеризованного молока обошелся в прошлом месяце за 85,04 рубля за литр, сибайцам — за 86,21 рубля.

Как сообщал Башинформ, по предварительной оценке, производство пищевых продуктов и напитков в Башкирии по итогам 2025 года может превысить рекордные 230 млрд рублей.