ВСМ Москва-Адлер сократит дорогу до Черного моря до семи часов

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) на юг может стать третьим таким проектом в России, время в пути от Москвы до Черного моря сократится до 7 часов 50 минут вместо нынешних 23 часов, говорится в материалах РЖД, которые изучило РИА Новости.
«ВСМ-3 “Юг”: Москва — Адлер…. Проект ВСМ Москва — Адлер является одной из самых амбициозных транспортных инициатив России. Линия протяжённостью более 1 500 километров позволит добраться из столицы до курортов Причерноморья за 7 часов 50 минут вместо нынешних 23 часов», — говорится в презентации РЖД, показанной в рамках форума «Транспорт России».
Глава правительства РФ Михаил Мишустин осенью говорил, что общая протяженность будущей сети ВСМ в России должна составить свыше 4,5 тысяч километров. ВСМ, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, пройдут от столицы до Минска, Екатеринбурга, Адлера, Рязани.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.