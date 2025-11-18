Налоговые льготы для гостиниц в Татарстане предложили продлить до 2030 года

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин сообщал, что в городе 4,5 тыс. жителей сдают 11 тыс. квартир для туристов. «Татар-информ» позже писал о том, что чаще всего гости столицы Татарстана снимают квартиры посуточно в Вахитовском и Ново-Савиновском районах Казани.