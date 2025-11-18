Предприятия Екатеринбурга могут принять на работу специалистов из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Дипломаты Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге совместно с представителями Агентства миграции и местных компаний обсудили вопросы трудоустройства узбекистанцев на предприятиях этого российского города, сообщает ИА «Дунё».
«АО “Евракор” реализует более 90 проектов в России в сферах нефтегаза, электроэнергетики, промышленности и строительства. Стороны обсудили вопросы трудоустройства соотечественников на данном предприятии», — говорится в сообщении.
Также узбекская сторона провела переговоры с директором ООО «Прованс», занимающегося переработкой салата и рукколы.
Речь шла о современных моноцентрах, действующих в каждом регионе Узбекистана и оказывающих комплексные услуги по подготовке и отправке работников за рубеж.
«Руководитель ООО “Прованс” сообщила, что предприятие импортирует рукколу и айсберг, выращенные в Узбекистане, и что существует потребность в увеличении объемов поставок. В связи с этим она попросила содействия в установлении контактов с фермерами и экспортерами сельхозпродукции Узбекистана», — говорится в сообщении.
Стороны обменялись мнениями о вакансиях, условиях проживания и труда, проблемах и недостатках в процессе оформления документов, обсудили направления дальнейшего сотрудничества и достигли соответствующих договоренностей.