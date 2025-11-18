Предприятия Екатеринбурга могут принять на работу специалистов из Узбекистана

«Руководитель ООО “Прованс” сообщила, что предприятие импортирует рукколу и айсберг, выращенные в Узбекистане, и что существует потребность в увеличении объемов поставок. В связи с этим она попросила содействия в установлении контактов с фермерами и экспортерами сельхозпродукции Узбекистана», — говорится в сообщении.