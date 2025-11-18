Башкирия и Узбекистан планируют запустить производство бытовой техники

По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргариты Болычевой, в регионе сложилась обширная научно-техническая база, которая открывает много возможностей для воплощения передовых экономических проектов с зарубежными партнерами.
«Мы совместно реализуем крупные инвестиционные проекты — от строительства технопарка “Бекабад” до открытия шоурума AKFA и торгового дома “Аиша”», — отметила Болычева.
Напомним, экспорт рапсового масла из Башкирии в Китай увеличился на 47%.