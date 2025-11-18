Ричмонд
Башкирия и Узбекистан планируют запустить производство бытовой техники

Башкортостан и компания Artel Electronics рассмотрели возможность запуска совместного производства бытовой техники и электроники. Планы обсуждались во время визита делегации Узбекистана в республику.

Источник: правительство Башкирии / официальный сайт

По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргариты Болычевой, в регионе сложилась обширная научно-техническая база, которая открывает много возможностей для воплощения передовых экономических проектов с зарубежными партнерами.

«Мы совместно реализуем крупные инвестиционные проекты — от строительства технопарка “Бекабад” до открытия шоурума AKFA и торгового дома “Аиша”», — отметила Болычева.

Напомним, экспорт рапсового масла из Башкирии в Китай увеличился на 47%.