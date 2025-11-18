В Самаре снесут более 80 заброшек

В Самаре обсудили судьбу заброшенных и аварийных зданий. Глава города Иван Носков рассказал «КП-Самара», что будет с ветхими зданиями в историческом центре.
По словам мэра, часть аварийных здания, являющиеся памятниками культуры, взяли на особый контроль. В областной столице реализовывают механизм, в рамках которого к работам по восстановлению привлекают инвесторов. Уже определены первые 11 объектов.
— Заброшенные здания, не являющиеся объектами культуры, постараемся снести в ближайшие несколько лет. В этом году запланирован снос 80 заброшек, — отметил Иван Носков.