Правительство выделит Нижнему Новгороду 434 млн рублей на ремонт двух дорог

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году муниципальный «ГУММиД» уже заключал контракт на реконструкцию Ильинской и Плотничного переулка за 988,1 млн руб. Исполнителем стало ООО «Нижегородавтодор». Завершить ремонт изначально надо было до конца ноября 2024 года, затем срок перенесли на 30 ноября 2026 года.