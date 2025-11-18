Ричмонд
Правительство выделит Нижнему Новгороду 434 млн рублей на ремонт двух дорог

Правительство Нижегородской области намерено выделить Нижнему Новгороду почти 434 млн руб. на реконструкцию автодорог по улице Ильинской и в Плотничном переулке. 20 ноября гордума на внеочередном заседании рассмотрит соответствующие поправки в муниципальный бюджет 2025−2027 годов.

Источник: Коммерсантъ

Средства предлагают заложить в бюджет 2026 года. Это будет единственная поправка, предложенная к внеочередному заседанию. Доля городского софинансирования проекта составит 0,1% — 434 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году муниципальный «ГУММиД» уже заключал контракт на реконструкцию Ильинской и Плотничного переулка за 988,1 млн руб. Исполнителем стало ООО «Нижегородавтодор». Завершить ремонт изначально надо было до конца ноября 2024 года, затем срок перенесли на 30 ноября 2026 года.

В марте 2025 года проекты реконструкции обеих дорог получили отрицательные заключения госэкспертизы. В июле заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.