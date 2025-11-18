Ричмонд
МинЖКХ прокомментировало новые правила по коммуналке для тунеядцев в Беларуси

ЖКХ сказало о новых условиях оплаты ЖКУ для незанятых в экономике в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства высказались о новых правилах для незанятых в экономике, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее ЖКХ заявило про обращения белорусов из-за новых правил оплаты коммуналки тунеядцами.

И в МинЖКХ сказали о новшествах в расчете коммунальной оплаты за теплоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение. В ведомстве пояснили, что подходы по начислению платы за отдельные жилищно-коммунальные услуги регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 465 от 27 августа 2025-го).

И уже с 1 октября экономически обоснованные тарифы применяются ко всей площади квартиры (квартир), если ее собственник включен в список не занятых, а также на весь объем потребляемых услуг.

— Льготная часть, которая ранее распределялась между проживающими, теперь исключена, — прокомментировали в министерстве.

Отмечается, что корректировки приняты в целях создания более справедливой системы распределения нагрузки в сфере ЖКХ.

Еще в Минске 112 человек получили зарплату только после вмешательства прокуратуры.

Тем временем ГПК сообщил, что белорусская студентка с паспортом Бельгии была задержана на границе с Польшей.