В Башкирии создадут фонд капремонта крышных котельных

Дело в том, что крышные котельные относятся к общедомовому имуществу и принадлежат собственникам квартир. Это означает, что именно жильцы несут ответственность за их содержание. При этом взносы в фонд Регионального оператора не предусматривают ремонт и замену котельного оборудования. Поэтому принято решение создать через управляющие компании и ТСЖ резервные фонды. Накопленная финансовая «подушка» поможет предупреждать аварийные ситуации, снизить финансовую нагрузку на собственников жилья и обеспечить стабильное теплоснабжение, пояснил председатель Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильшат Саитов.