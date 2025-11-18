Ричмонд
В Башкирии создадут фонд капремонта крышных котельных

В Башкирии намерены создать фонд капитального ремонта крышных котельных.

Он позволит сформировать резервные сумму для обслуживания отопительного оборудования. Вопрос обсудили на совещании в правительстве под руководством премьер-министра Андрея Назарова.

Дело в том, что крышные котельные относятся к общедомовому имуществу и принадлежат собственникам квартир. Это означает, что именно жильцы несут ответственность за их содержание. При этом взносы в фонд Регионального оператора не предусматривают ремонт и замену котельного оборудования. Поэтому принято решение создать через управляющие компании и ТСЖ резервные фонды. Накопленная финансовая «подушка» поможет предупреждать аварийные ситуации, снизить финансовую нагрузку на собственников жилья и обеспечить стабильное теплоснабжение, пояснил председатель Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильшат Саитов.

Как ранее писал «Башинформ», в Башкирии насчитывается более 170 многоквартирных домов, которые имеют крышную котельную.