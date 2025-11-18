Парк общественного транспорта Самары ждет масштабное обновление

В беседе с «КП-Самара» мэр рассказал, что до конца 2025 года на маршруты выйдут более 100 новых автобусов. Параллельно идет обновление трамвайного парка — в течение двух лет в город поставят 73 новых вагона, из которых 40 уже работают на линиях, а остальные поступят в начале следующего года.