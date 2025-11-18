Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парк общественного транспорта Самары ждет масштабное обновление

Более 100 новых автобусов и 73 трамвая: Носков рассказал о масштабном обновлении транспорта в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

Парк общественного транспорта Самары в ближайшее время значительно пополнится новой техникой. Планы по обновлению озвучил глава города Иван Носков.

В беседе с «КП-Самара» мэр рассказал, что до конца 2025 года на маршруты выйдут более 100 новых автобусов. Параллельно идет обновление трамвайного парка — в течение двух лет в город поставят 73 новых вагона, из которых 40 уже работают на линиях, а остальные поступят в начале следующего года.

«Обновить транспорт — это одно, важно как бы инфраструктуру для трамваев, для троллейбусов обновить», — подчеркнул Иван Носков.

Глава города также отметил, что в 2026 году планируется ремонт трамвайных путей и реконструкция 17 перекрестков. Работы уже включены в программу развития транспортной системы города.