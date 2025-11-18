«Газета.Ru» перечислила восемь иномарок, которым не грозит повышенный утильсбор

В модельной линейке Q3 есть версии с турбомотором 1.4 на 150 л.с. и 1.5 на 160 л.с. С этими двигателями агрегатируется роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. Есть и двухлитровый дизель TDI на 150 л.с.: для модификации с таким мотором предусмотрен полный привод. Среди оборудования — адаптивный круиз-контроль, передние сиденья с регулируемой поясничной поддержкой. Новые автомобили этой модели в России продают по цене от 5,4 млн рублей.