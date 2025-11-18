В Первоуральске директора предприятия оштрафовали за неубранные отходы

Свердловская природоохранная прокуратура провела проверку в ООО «Первоуральский». Выяснилось, что предприятие складирует древесные отходы на сельскохозяйственных землях, а директор представил неверный отчет по вывозу мусора за 2024 год.
Природоохранная прокуратура возбудила сразу два административных дела: по части 4 статьи 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов» и по статье 8.5 КоАП РФ «Сокрытие экологической информации».
— По итогам рассмотрения представления природоохранной прокуратуры об устранении нарушений, земельный участок сельскохозяйственного назначения очищен от захламления, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Уральское управление Росприродназора объединило дела в одно производство, назначив директору штраф в 30 тысяч рублей.