Лидерами по росту цен в Прикамье стали куриные яйца

В октябре выросли цены на куриные яйца (на 10,6%), мясо птицы и говядины (на 1,6−1,9%), колбасные изделия (на 1,8%), сыры (на 1,3%), шоколад (на 4,8%), кофе натуральный растворимый (на 4,9%), муку (на 2,6%).
Ювелирные изделия подорожали на 13,6%, персональные компьютеры — на 3,1%, металлическая посуда — на 2,5%, рост цен на легковые автомобили, телерадиотовары, строительные материалы, моющие и чистящие средства не превысил 1%. Вновь подорожало дизельное топливо (на 2,1%) и автомобильный бензин всех марок (на 1,5−1,9%).
Стоимость услуг в октябре снизилась на 0,2%.Подешевели экскурсионные услуги (на 14,1%) и зарубежный туризм (на 13,3%), проезд на поездах дальнего следования (на 4,3%). В то же время подорожали услуги физической культуры и спорта (на 6,6%), ветеринарные (на 4%) и медицинские услуги (на 1,1%). В диапазоне от 0,3% до 8,3% поднялись цены на бытовые услуги.