Лидерами по росту цен в Прикамье стали куриные яйца

Стоимость услуг в октябре снизилась на 0,2%.Подешевели экскурсионные услуги (на 14,1%) и зарубежный туризм (на 13,3%), проезд на поездах дальнего следования (на 4,3%). В то же время подорожали услуги физической культуры и спорта (на 6,6%), ветеринарные (на 4%) и медицинские услуги (на 1,1%). В диапазоне от 0,3% до 8,3% поднялись цены на бытовые услуги.