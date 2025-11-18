Власти Молдавии не намерены национализировать активы «Лукойла»

Министр проинформировал, что правительство не запрашивало отсрочки санкций против «Лукойла». Ранее он сообщил, что кабмин планирует приобрести у компании «Лукойл» склады с топливом в аэропорту Кишинева для обеспечения его бесперебойной работы. По его словам, власти отклонили предложение «Лукойла» о продаже активов в аэропорту другой компании «по критериям национальной безопасности».