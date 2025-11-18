Власти Молдавии не намерены национализировать активы «Лукойла»

КИШИНЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии не рассматривают национализацию активов компании «Лукойл» из-за санкций США. Об этом заявил в эфире молдавского телеканала ТВ-8 министр энергетики страны Дорин Жунгиету.
«Мы не рассматриваем национализацию, потому что такое решение имеет последствия и непредсказуемо», — сказал Жунгиету. По его словам, молдавское законодательство не позволяет взять под государственный контроль активы частной компании, а связанные с таким решением «судебные процессы могут растянуться на года».
Министр проинформировал, что правительство не запрашивало отсрочки санкций против «Лукойла». Ранее он сообщил, что кабмин планирует приобрести у компании «Лукойл» склады с топливом в аэропорту Кишинева для обеспечения его бесперебойной работы. По его словам, власти отклонили предложение «Лукойла» о продаже активов в аэропорту другой компании «по критериям национальной безопасности».
На прошлой неделе нефтяной терминал Международного аэропорта Кишинева был временно передан компанией «Лукойл-Молдова» в управление администрации аэропорта с целью обеспечить бесперебойные поставки авиационного керосина после введения санкций США. Власти республики тем временем ведут переговоры с поставщиками из Болгарии и Румынии, в том числе с компанией «Ромпетрол», для обеспечения необходимых объемов горючего.
По данным правительства Молдавии, российской компании принадлежат примерно 110 из 570 действующих в Молдавии автозаправочных станций. Дочерняя компания «Лукойл-Молдова» является импортером и оптовым продавцом нефтепродуктов, в частной собственности компании также находится часть инфраструктуры в аэропорту Кишинева.
Ранее Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании «Лукойл» и «Роснефть», а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции против российских компаний не повлекут проблем для РФ, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.