В Перми с начала года построили 2 млн квадратных метров жилья

Единая информационная жилищного строительства России опубликовала рейтинг рейтинг городов-миллионников по объему возведения жилья. Пермь на 14 ноября этого года занимает восьмое место, по жилой площади строящихся домов на 1 тыс. человек — четвертое.
Топ городов по объему строительства возглавили: Москва — 17 942 тыс. кв. метров, Краснодар — 5,769 млн кв. метров, Екатеринбург — 5,552 млн тыс. кв. метров. В Перми это показатель равняется 1,923 млн кв. метров.
Лидерами по жилой площади строящихся домов на тысячу жителей являются: Краснодар — 4 982 кв. метров, Екатеринбург — 3 595 кв. метров, Ростов-на-Дону — 3 125 кв. метров, Пермь — 1 874 кв. метров.
Градостроительный совет Пермского края 17 ноября рассмотрел проект комплекса «Пермь-Сити» на ул. Локомотивной в микрорайоне ДКЖ. Его построят рядом с новой спортивной ареной на 10 тыс. мест. Концепция основана на образе жар-птицы.