Самарский завод стал дипломантом конкурса «Авиастроитель года»

Подведены итоги конкурса «Авиастроитель года». В число дипломантов вошло самарское предприятие «ОДК-Кузнецов». Его отметили в номинации «Лучший инновационный проект» за разработку первого российского индустриального двигателя НК-36СТ-32. Награду от лица коллектива получил главный конструктор промышленных ГТД Анатолий Петрухин.
НК-36СТ-32 — двигатель, предназначенный для газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций. Он представляет собой модификацию серийного двигателя мощностью 25 МВт. Новая установка более экономична и надежна, ее КПД составляет 38%, а назначенный ресурс — 120 тысяч часов.
«Для этой разработки мы существенно модернизировали базовый двигатель — разработали новую свободную турбину и компрессор низкого давления, повысили параметры термодинамического цикла. Все это позволило увеличить мощность с 25 до 32 МВт и повысить коэффициент полезного действия с 36 до 38%. Также в двигателе установлена малоэмиссионная камера сгорания с низким уровнем выброса вредных веществ», — рассказал генеральный конструктор ПАО «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин.
Первый образец НК-36СТ-32 уже подтвердил заявленные характеристики в ходе стендовых испытаний. Двигатель передадут в промышленную эксплуатацию на компрессорную станцию до конца года.