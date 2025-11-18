Самарский завод стал дипломантом конкурса «Авиастроитель года»

«Для этой разработки мы существенно модернизировали базовый двигатель — разработали новую свободную турбину и компрессор низкого давления, повысили параметры термодинамического цикла. Все это позволило увеличить мощность с 25 до 32 МВт и повысить коэффициент полезного действия с 36 до 38%. Также в двигателе установлена малоэмиссионная камера сгорания с низким уровнем выброса вредных веществ», — рассказал генеральный конструктор ПАО «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин.