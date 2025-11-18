Ричмонд
Госдума приняла закон о производстве бензина для РФ в Беларуси

МИНСК, 18 ноя — Sputnik. Российские компании смогут получать компенсацию из бюджета при направлении нефти на белорусские НПЗ для изготовления бензина, который после поступит на внутренний рынок РФ, следует из законопроекта, который Госдума приняла во втором чтении.

Источник: Sputnik.by

Норма содержится в поправках в Налоговый кодекс, которые входят в бюджетный пакет. Ранее заместитель министра финансов России Алексей Сазанов пояснял, что право на компенсацию (обратный акциз, демпфер) могут получить компании из перечня, устанавливаемого правительством.

Причем весь продукт, полученный на белорусских НПЗ из российской нефти, при такой схеме должен в первоочередном порядке поставляться на внутренний рынок РФ.

Обратный акциз или демпфер, который будут выплачивать компаниям, — это компенсация разницы между средней экспортной ценой на нефть и стоимостью бензина или дизельного топлива на внутреннем рынке.

Кроме использования такой схемы ранее вице-премьер России Александр Новак предлагал премьер-министру Михаилу Мишустину увеличить закупки бензина в Беларуси в несколько раз. Он отмечал, что нужно довести объем импорта с белорусских НПЗ с 45 тыс. тонн до 300 тыс. тонн в месяц.

В Беларуси есть два нефтеперерабатывающих завода: в Мозыре и Новополоцке. Вместе они способны переработать около 25 млн тонн нефти в год.

Помимо таких мер Госдума поддержала и другую поправку. Это фактическая отмена акциза на денатурированный этиловый спирт, который нужен для производства высокооктанового автомобильного бензина. Покупать денатурированный этиловый спирт с нулевой ставкой акциза смогут только компании со специальными свидетельствами.

