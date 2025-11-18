Ричмонд
В Нефтегорском районе срывается выполнение работ по строительству очистных

В Нефтегорском районе Самарской области срывается выполнение работ по строительству очистных сооружений в селе Утевка. Об этом было озвучено 18 ноября в ходе оперативного совещания регионального правительства.

Источник: Коммерсантъ

При проверке контракта на выполнение работ по проектированию и строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 500 куб. м/сутки. Выяснилось, что в акте приемки имеет место замена оборудования на несоответствующее проектной документации и с ухудшенными характеристиками. Это означает, что жители Утевки, возможно, не получат очистные сооружения с изначально заявленной мощностью. Работы выполняет самарское ООО «Эверест». По данным «СПАРК-Интерфакс», руководителем и бенефициаром этой организации является Василий Чинков.

В ходе совещания было озвучено, что только в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» заключено 23 контракта с этой компанией на сумму 2,4 млрд рублей. Фактическая штатная численность данной организации составляет 24 человека.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев поручил провести соответствующую проверку.

