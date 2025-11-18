Мэр Сергей Петрин: «Более 50 улиц частного сектора Воронежа заасфальтировали в 2025 году»

Этот год стал четвертым подряд, когда асфальтирование улиц частного сектора велось целенаправленно и системно. Мэр напомнил, что ранее эта сфера финансировалась по остаточному принципу, а средства выделялись лишь из сэкономленных в ходе ремонта магистралей лимитов.