Мэр Сергей Петрин: «Более 50 улиц частного сектора Воронежа заасфальтировали в 2025 году»

В Воронеже полностью завершили асфальтирование дорог в районах индивидуальной жилой застройки. Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале мэр Сергей Петрин 18 ноября. Работы в 2025 году были выполнены на более чем 50 улицах.
— Работы выполнены благодаря помощи правительства региона и лично губернатора Александра Викторовича Гусева, — отметил градоначальник.
Общая площадь обновленного дорожного полотна составила более 135 тысяч квадратных метров, а стоимость работ превысила 500 миллионов рублей.
Этот год стал четвертым подряд, когда асфальтирование улиц частного сектора велось целенаправленно и системно. Мэр напомнил, что ранее эта сфера финансировалась по остаточному принципу, а средства выделялись лишь из сэкономленных в ходе ремонта магистралей лимитов.
Власти города планируют продолжить работу в этом направлении и дальше. Сейчас формируется перечень объектов на предстоящий год, а также на следующий пятилетний срок.
— В первую очередь будем учитывать улицы, жители которых уже обращались в администрацию или к депутатам. Их список обязательно опубликую, — заверил Сергей Петрин.
Ранее Мэр докладывал губернатору Александру Гусеву о результатах реализации пятилетней программы по асфальтированию частного сектора. По поручению главы региона городские власти приступили к формированию аналогичной программы на следующие пять лет.
— Параметры остаются в объемах прежнего финансирования — около 500 млн рублей в год. Совместно с депутатами городской Думы проанализировали все предложения и подготовили программу по 394 улицам, — пояснял Сергей Петрин.