Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из старого — новое: на златоустовском молокозаводе из просроченного сыра производили новую продукцию

Златоустовский молокозавод пойман на переработке просроченного сыра.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор требует через суд остановить работу Златоустовского молочного завода в Челябинской области. Поводом стало обнаружение грубых нарушений технологического процесса — предприятие использовало просроченное сырье для производства новых партий сыра. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

— При проверке обнаружено, что завод не утилизировал 538 кг испорченного сыра, как указывал в отчетности, а запускал его в переработку, — уточнили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Кроме того, на молокозаводе выявили факты переупаковки продукции других производителей с изменением сроков годности. Санитарное состояние цехов тоже не соответствовало нормам: помещения были загрязнены, а оборудование не позволяло проводить должную дезинфекцию. Предприятие уже оштрафовано на 150 тысяч рублей.