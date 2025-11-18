Из старого — новое: на златоустовском молокозаводе из просроченного сыра производили новую продукцию

Россельхознадзор требует через суд остановить работу Златоустовского молочного завода в Челябинской области. Поводом стало обнаружение грубых нарушений технологического процесса — предприятие использовало просроченное сырье для производства новых партий сыра. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
— При проверке обнаружено, что завод не утилизировал 538 кг испорченного сыра, как указывал в отчетности, а запускал его в переработку, — уточнили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Кроме того, на молокозаводе выявили факты переупаковки продукции других производителей с изменением сроков годности. Санитарное состояние цехов тоже не соответствовало нормам: помещения были загрязнены, а оборудование не позволяло проводить должную дезинфекцию. Предприятие уже оштрафовано на 150 тысяч рублей.