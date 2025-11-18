Из старого — новое: на златоустовском молокозаводе из просроченного сыра производили новую продукцию

Кроме того, на молокозаводе выявили факты переупаковки продукции других производителей с изменением сроков годности. Санитарное состояние цехов тоже не соответствовало нормам: помещения были загрязнены, а оборудование не позволяло проводить должную дезинфекцию. Предприятие уже оштрафовано на 150 тысяч рублей.