Минтранс может ограничить доступ к льготным авиабилетам

Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин на форуме «Транспорт России».
По словам министра, инициатива исходит от регионов, где сложилась неоднородная ситуация. В некоторых субъектах льготные билеты активно скупают туристы, что ограничивает возможности местных жителей. В других регионах наблюдается массовый завоз рабочих.
Никитин подчеркнул, что окончательные решения будут приниматься с учётом позиции каждого региона. Обсуждение планируется провести на площадке комиссии Госсовета по транспорту.
Ранее с соответствующей инициативой выступили власти Калининградской области, предложившие сократить список категорий пассажиров, имеющих доступ к субсидируемым авиаперелётам.