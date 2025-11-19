Ричмонд
Минтранс может ограничить доступ к льготным авиабилетам

Министерство транспорта России готово рассмотреть предложения об ограничении категорий граждан, имеющих право на покупку субсидированных авиабилетов.

Источник: Kaliningradnews

Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин на форуме «Транспорт России».

По словам министра, инициатива исходит от регионов, где сложилась неоднородная ситуация. В некоторых субъектах льготные билеты активно скупают туристы, что ограничивает возможности местных жителей. В других регионах наблюдается массовый завоз рабочих.

Никитин подчеркнул, что окончательные решения будут приниматься с учётом позиции каждого региона. Обсуждение планируется провести на площадке комиссии Госсовета по транспорту.

Ранее с соответствующей инициативой выступили власти Калининградской области, предложившие сократить список категорий пассажиров, имеющих доступ к субсидируемым авиаперелётам.

